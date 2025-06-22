Боуз: Молдавия идет по пути Украины

Ирландский журналист Чей Боуз назвал страну, идущую по пути Украины — по его словам, таким государством является Молдавия. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он отметил, что Молдавия является одной из самых бедных и коррумпированных стран Европы, однако стремящийся к расширению своего влияния Европейский союз (ЕС) не обращает на это никакого внимания.

«Больше всего беспокоит то, что, поскольку Евросоюз стремится расширить свое влияние, эти обвинения [в коррупции], скорее всего, будут удобно проигнорированы. Посмотрите на Украину, с которой Молдова граничит», — написал Боуз.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила о попытке президента Молдавии Майи Санду пойти по пути украинского лидера Владимира Зеленского. «Зеленский проложил дорогу Украине в войну, туда же ведет Молдову Санду», — сказала она.