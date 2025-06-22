Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 22 июня 2025Бывший СССР

На Западе назвали идущую по пути Украины страну

Боуз: Молдавия идет по пути Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз назвал страну, идущую по пути Украины — по его словам, таким государством является Молдавия. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он отметил, что Молдавия является одной из самых бедных и коррумпированных стран Европы, однако стремящийся к расширению своего влияния Европейский союз (ЕС) не обращает на это никакого внимания.

«Больше всего беспокоит то, что, поскольку Евросоюз стремится расширить свое влияние, эти обвинения [в коррупции], скорее всего, будут удобно проигнорированы. Посмотрите на Украину, с которой Молдова граничит», — написал Боуз.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила о попытке президента Молдавии Майи Санду пойти по пути украинского лидера Владимира Зеленского. «Зеленский проложил дорогу Украине в войну, туда же ведет Молдову Санду», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

    «Реал» в меньшинстве выиграл первый матч на клубном чемпионате мира

    В Израиле рассказали об оставшихся целях в Иране

    Заявление Трампа о принятии решения об ударах по Ирану «в течение двух недель» объяснили

    В Швейцарии оценили «авантюру» Трампа в Иране

    Ущерб ядерным объектам Ирана после удара США раскрыли

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего директора парка львов «Тайган»

    ВСУ создали специальную группу для обороны Сум

    В США ответили на слова Медведева о результатах ударов по Ирану

    На Западе назвали идущую по пути Украины страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости