В Госдуме заявили о попытке Санду пойти по пути Зеленского

Депутат Аршинова: Санду идет по пути Зеленского, втягивая людей в войну

Президент Молдавии Майя Санду втягивает свой народ в войну, она пошла по пути Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

«Мы уже видели этот путь, эту дорогу. Зеленский проложил дорогу Украине в войну, туда же ведет Молдову Санду», — заявила депутат.

Она отметила, что сейчас в Молдавии огромный отток населения, поскольку люди боятся, что им придется воевать. Аршинова отметила, что Молдавию покинуло около полумиллиона человек только за первый срок Санду.

Кроме того, в Молдавии сильно взлетели цены на топливо, на электричество, на газ, на энергоносители, заявила депутат. Это произошло из-за того, что Евросоюз заставил Санду отказаться от российского газа.

«Хотя в текущий момент все равно и Украина, и Молдова на российском газе, но все делают вид, что это газ европейский», — добавила она.

Ранее лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что за пять лет нахождения Санду у власти страну покинула восьмая часть населения. Он назвал цифру 300 тысяч человек.