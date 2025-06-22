Названы наиболее интересующие мошенников категории россиян

Эксперт Гербер: Мошенников больше всего интересуют дети и владельцы криптовалют

Злоумышленников больше всего интересуют дети, владельцы криптовалют и пожилые люди. Категории россиян, наиболее востребованные у мошенников, перечислил эксперт «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер в разговоре с РИА Новости.

«Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше», — заявил Гербер.

Он также уточнил, что в 2025 году число атак на устройства Android с вредоносными программами, мимикрирующими под детские игры, в России увеличилось на 60 процентов.

Кроме того, добавил Гербер, злоумышленники атакуют владельцев криптовалюты. Он уточнил, что аферисты могут искать криптокошельки на устройствах или сканировать фотографии, чтобы найти на них ключи доступа к таким кошелькам.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать самозанятых россиян. Уточнялось, что злоумышленники используют пробелы в юридических знаниях этой категории работников.