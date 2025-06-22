Во Франции задержали украинку, которая попыталась выдать замуж 9-летнюю дочь

Попытавшуюся выдать замуж 9-летнюю дочь гражданку Украины задержали во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в парижском Диснейленде. Сотрудники тематического парка были удивлены, когда девочка появилась на мероприятии вместе с 22-летним мужчиной, который предположительно является гражданином Великобритании. Кроме того, на торжестве присутствовали примерно 100 гостей и мать невесты. На место проведения так называемой свадьбы была вызвана полиция, которая задержала жениха и несостоявшуюся свекровь.

«Четверо человек были арестованы и допрошены: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия и, предположительно, является британцем в возрасте 22 лет; мать ребенка, 41-летняя украинка; и двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет. Срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии также был продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег», — говорится в заявлении прокуратуры города Мо.

Согласно информации, свадьбу планировалось провести на рассвете, поскольку частные мероприятия, организуются вне часов работы Диснейленда. При этом отмечается, что медицинское обследование девочки не выявило никакого насилия над ней. Обстоятельства произошедшего все еще неизвестны, но прокуратура не исключает, что свадьба могла быть розыгрышем.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция прервала свадьбу и арестовала фальшивую невесту.