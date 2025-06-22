Рассеянность британских чиновников привела к угрозе безопасности страны

The Guardian: Тысячи телефонов и планшетов британских чиновников потеряли

Тысячи ноутбуков и телефонов, принадлежавших британским чиновникам, были утеряны или украдены. Рассеянность госслужащих привела к угрозе безопасности страны, пишет The Guardian.

«Тысячи правительственных ноутбуков, телефонов и планшетов Великобритании стоимостью более одного миллиона фунтов стерлингов были либо утеряны, либо украдены, как стало известно из открытой публикации, что вызвало предупреждения о "системном риске" для национальной кибербезопасности», — пишет издание.

В 2024 году британское Министерство труда и пенсионного обеспечения зафиксировало пропажу 240 ноутбуков и 125 телефонов, а чиновники Офиса кабинета министров, который координирует деятельность правительства, лишились 66 ноутбуков и 124 телефонов. За первые пять месяцев этого года только чиновники Минобороны Великобритании потеряли 103 ноутбука и 387 телефонов. Отмечается, что за последний год в 18 департаментах правительства и государственных органах Великобритании заявлено о пропаже двух тысяч устройств стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Эксперт по кибербезопасности из Университета Суррея Алан Вудворт допустил, что если бы один процент этих устройств принадлежал системным администраторам, злоумышленники могли бы войти с ними на закрытые государственные ресурсы.

В Минобороны заявили, что в ведомстве действуют процедуры для предотвращения кражи данных. В частности, шифрование устройств обеспечивает сохранность информации и предотвращает доступ к оборонной сети. При этом представитель компании Bitdefender Ник Джексон отметил, что даже одного потерянного устройства может хватить для взлома всей сети. Он допустил, что на ноутбуках могут применять серьезное шифрование, но планшеты и смартфоны более подвержены взлому.

В апреле издание Android Authority писало, что в операционной системе Android появится новый тип защиты от хакерских атак через USB. Новый режим Advanced Protection Mode (APM) прекращает передачу любых данных через USB-порт, перестает работать с аксессуарами, но разрешает зарядку по проводу.