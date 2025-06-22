Республиканцы и демократы в Комитете по разведке разделились в оценке удара США по Ирану

Reuters: Республиканцы и демократы разделились в оценке удара США по Ирану

Республиканцы и демократы в Комитете по разведке Палаты представителей разделились в оценке удара США по Ирану, обратило внимание агентство Reuters.

Представитель республиканской партии в Аризоне, глава Комитета по разведке Рик Кроуфорд заявил в соцсетях, что он благодарен президенту США Дональду Трампу за понимание «красных линий» в иранском вопросе.

«Соединенные Штаты и наши союзники, включая Израиль, ясно дают понять, что мир никогда не смирится с разработкой Ираном ядерного оружия», — подчеркнул политик.

Старший член комитета от Демократической партии Джим Хаймс выразил недовольство решением Трампа атаковать Иран без одобрения Конгресса: «Согласно Конституции, которую мы оба поклялись защищать, следовало обратить внимание на этот вопрос до того, как упадут бомбы».

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

