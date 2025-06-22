Рядом с иранской АЭС прогремели взрывы

Взрывы прогремели рядом с иранской АЭС в Бушере днем 22 июня

Взрывы прогремели рядом с иранской атомной электростанцией (АЭС) в Бушере днем 22 июня. Об этом сообщило иранское агентство Nour News в Telegram.

Сообщение о взрывах появилось в 14:33 22 июня. Как утверждается, взрывы прогремели за несколько минут до публикации. Дополнительных подробностей не сообщается.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировок ядерных объектов Ирана. Американский лидер назвал Иран «ближневосточным хулиганом» и заявил, что удары по нему могут лишь усилиться.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов гарантировать мирный характер ядерной программы страны. При этом он отметил, что выступает против «обнуления» ядерной программы Ирана, и подчеркнул, что в случае продолжения израильских атак Тегеран готов дать решительный ответ.