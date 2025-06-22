Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 22 июня 2025Мир

Рядом с иранской АЭС прогремели взрывы

Взрывы прогремели рядом с иранской АЭС в Бушере днем 22 июня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Взрывы прогремели рядом с иранской атомной электростанцией (АЭС) в Бушере днем 22 июня. Об этом сообщило иранское агентство Nour News в Telegram.

Сообщение о взрывах появилось в 14:33 22 июня. Как утверждается, взрывы прогремели за несколько минут до публикации. Дополнительных подробностей не сообщается.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировок ядерных объектов Ирана. Американский лидер назвал Иран «ближневосточным хулиганом» и заявил, что удары по нему могут лишь усилиться.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов гарантировать мирный характер ядерной программы страны. При этом он отметил, что выступает против «обнуления» ядерной программы Ирана, и подчеркнул, что в случае продолжения израильских атак Тегеран готов дать решительный ответ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон раскрыл подробности удара США по Ирану

    Макрон решил созвать экстренное совещание на фоне ударов США по Ирану

    Президент Ирана отреагировал на удары США по ядерным объектам

    Пентагон призвал Иран встать на путь мира

    Пентагон заявил о разрушенных ядерных амбициях Ирана

    Военный суд рассмотрит в другом регионе дело бывшего российского министра

    ВСУ атаковали автобусную остановку в ЛНР

    Рядом с иранской АЭС прогремели взрывы

    В Иране образовались три воронки на месте ударов США

    Бузову и Киркорова засняли облизывающими палец певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости