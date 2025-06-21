Президент Ирана сделал заявление о ядерной программе

Президент Ирана Пезешкиан готов гарантировать мирный характер ядерной программы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов гарантировать мирный характер ядерной программы страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова иранского лидера.

Пезешкиан отметил, что при этом он против «обнуления» ядерной программы Ирана, и подчеркнул, что в случае продолжения израильских атак Тегеран готов дать решительный ответ.

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Пезешкиан потребовал немедленного прекращения войны с Израилем. По словам политика, единственный путь к завершению конфликта заключается в остановке боевых действий.