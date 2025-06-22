Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией

Трамп: Иран должен заключить мир, или он столкнется с трагедией

Президент США Дональд Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией. Трансляцию обращения американского лидера к нации ведет телеканал CSPAN.

Глава Белого дома подчеркнул, что если Тегеран откажется от мирного договора, будущие атаки будут «гораздо масштабнее и намного проще».

«Или наступит мир, или Иран ждет трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали за последние восемь дней», — заявил Трамп.

Он добавил, что в Иране осталось еще много целей, ядерные объекты были самой сложной из всех. Если мир не наступит быстро, Соединенные Штаты продолжат атаковать другие цели «с точностью, скоростью и мастерством».

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

