Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:21, 22 июня 2025Мир

Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией

Трамп: Иран должен заключить мир, или он столкнется с трагедией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией. Трансляцию обращения американского лидера к нации ведет телеканал CSPAN.

Глава Белого дома подчеркнул, что если Тегеран откажется от мирного договора, будущие атаки будут «гораздо масштабнее и намного проще».

«Или наступит мир, или Иран ждет трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали за последние восемь дней», — заявил Трамп.

Он добавил, что в Иране осталось еще много целей, ядерные объекты были самой сложной из всех. Если мир не наступит быстро, Соединенные Штаты продолжат атаковать другие цели «с точностью, скоростью и мастерством».

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    Республиканцы и демократы в Комитете по разведке разделились в оценке удара США по Ирану

    Генсек ООН отреагировал на удары США по Ирану

    Трамп назвал Иран «ближневосточным хулиганом»

    Трамп дал выбор Ирану заключить мир или столкнуться с трагедией

    В Нью-Йорке яхта врезалась в речной док

    Трамп заявил об уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

    В Иране признались в ожидании атаки на Фордо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости