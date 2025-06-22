Трамп и американский генерал разошлись в оценках последствий атаки на Иран

NYT: Трамп и генерал Кейн разошлись в оценках последствий атаки на Иран

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии Дэн Кейн заявил, что, согласно первоначальной оценке, все три ядерных объекта, атакованных США в Иране, получили «серьезные повреждения и разрушения», цитирует его The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что в отличие от президента Дональда Трампа, он не использовал слово «уничтожены», и таким образом, их оценки последствий атаки разошлись.

Генерал Кейн добавил, что оценка окончательного ущерба Ирану займет время, и что пока слишком рано говорить, сохраняет ли Тегеран какой-либо ядерный потенциал.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что в результате атаки «ядерные амбиции Ирана были разрушены».

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер.