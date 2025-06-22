Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 22 июня 2025Россия

Ушаков раскрыл причину переноса переговоров России и США

Ушаков: Перенос переговоров России и США связан с поиском места встречи
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков раскрыл причину переноса переговоров России и США. Соответствующее интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, перенос связан с поиском нового места для проведения встречи, поскольку американской стороне оно не подошло по «определенным соображениям». Представители США в настоящий момент ищут новую локацию.

В то же время Ушаков отметил, что другие причины переноса переговоров ему неизвестны. «Главное — это географический фактор», — подчеркнул он.

Ранее Ушаков оценил возможность визита Путина в США или Трампа в Россию. «Как стороны договорятся, так и будет», но пока по этому вопросу нет никакой конкретики, заявил государственный деятель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России осудил атаку США на Иран

    В Иране образовались три воронки на месте ударов США

    Бузову и Киркорова засняли облизывающими палец певицы

    Россиянам назвали самый «мошеннический» день недели

    Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам

    Мужчина спас собаку из пожара и потерял почти половину кожи

    Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу

    Трампу припомнили высказывание об атаке Обамы на Иран

    Юрий Антонов рассказал о ступоре врачей из-за его проблем со здоровьем

    Названы условия эвакуации работающих на АЭС «Бушер» российских специалистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости