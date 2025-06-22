В Иране отказались останавливать развитие ядерной промышленности после ударов США

В ОАЭИ заявили, что Иран не остановит ядерную промышленность после ударов США

Иран не планирует останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ряду ядерных объектов в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В Организации выразили надежду, что международное сообщество осудит американские удары по иранским объектам. Произошедшее в Иране назвали «беззаконием, основанном на правилах джунглей».

«Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития национальной ядерной промышленности», — сказали в ОАЭИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.