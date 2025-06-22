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04:52, 22 июня 2025Мир

В Иране признались в ожидании атаки на Фордо

Чиновник Мохаммади: Иран ожидал атаку на Фордо и провел на объекте эвакуацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что страна ожидала атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провела эвакуацию. Об этом он написал в социальной сети X.

Чиновник подчеркнул, что с точки зрения Ирана не произошло ничего неудивительного.

«Иран уже несколько дней ждет ударов по Фордо. Этот ядерный объект был эвакуирован, в ходе сегодняшней атаки необратимого ущерба ядерный объект не получил», — признался Мохаммади.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ударил по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

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