В Кремле оценили качество освещения слов Путина в западных СМИ

Песков заявил об объективности западных СМИ в освещении слов Путина на ПМЭФ

Западные информационные агентства объективно передают слова президента России Владимира Путина, в то время как аналитики могут искажать смысл его слов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину на ПМЭФ.

«На следующих итерациях обработки этой информации, конечно же, у аналитиков и так далее, там уже начинаются такие стандартные перегибы, тенденциозное освещение. И сейчас уже тоже так происходит», — сказал он.

Ранее Песков объяснил слова Путина о госперевороте на Украине. По его словам, это событие стало предтечей всей ситуации в регионе.

До этого Песков высказался о необходимости проведения встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа. По словам Пескова, Путин и Трамп понимают, что им нужно встретиться. «У обоих есть намерение (...), но и тот и другой прекрасно отдает себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. Сначала на экспертном уровне нужно проделать всю домашнюю работу», — объяснил он.