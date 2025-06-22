Песков: Путин говорит о госперевороте на Украине, как о предтече всей ситуации

Президент России Владимир Путин регулярно повторяет слова о государственном перевороте на Украине, поскольку это предтеча всей ситуации в регионе. Слова российского лидера объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

«Это предтеча всей ситуации. (…) Когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины и когда совершенно не завуалированно западные страны сначала отказались от своих обязательств (это министры иностранных дел), а потом, как позже подтвердили США, они потратили 4 миллиарда долларов (…) для организации переворота», — сказал он, отвечая на вопрос о причинах, по которым Путин повторяет слова о госперевороте.

По словам Пескова, происходящее после — это последствия переворота.

В марте американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством, а ее правительство было поставлено Центральным разведывательным управлением США в результате госпереворота в 2014 году. По его словам, Вашингтон уничтожил Украину, поскольку хотел сражаться с Россией.