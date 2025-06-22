В Нью-Йорке яхта врезалась в речной док

WABC: На реке Гудзон яхта врезалась в док, пострадали девять человек

В Нью-Йорке на реке Гудзон яхта врезалась в док, пострадали девять человек. Об этом сообщила телестанция WABC.

«Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон», — говорится в материале.

Инцидент произошел днем в субботу по местному времени. Всего на судне находилось как минимум 400 пассажиров. Травмы, полученные пострадавшими, не представляют опасности, уточняется в публикации.

Ранее в штате Огайо, США, мужчина на машине врезался в столб из-за цикады. Насекомое залетело в окно и напугало мужчину, из-за чего он потерял управление над автомобилем.

