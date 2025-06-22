В приграничном районе Казахстана нашли фрагменты дрона

В приграничном районе Казахстана обнаружили похожие на фрагменты дрона детали

Жители приграничного района Атырауской области Казахстана обнаружили фрагменты, похожие на детали дрона. Об этом пишет NUR.KZ.

Издание обратило внимание на ролик, опубликованный Atyrau Online. На нем можно заметить фрагмент, похожий на крыло беспилотника, и выгоревший участок земли. На детали дрона видны следы, напоминающие пробоины от осколков.

«Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, похожего на фрагменты беспилотного летательного аппарата. Объект найден в степной зоне, какой-либо ущерб отсутствует. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказали в пресс-службе военно-следственного департамента МВД Казахстана.

Ранее в июне в Казахстане нашли беспилотник, похожий на британские Banshee Jet 80, которые поставляют Киеву. Дальность аппарата составляет 700 километров.