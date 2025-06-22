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16:19, 22 июня 2025Россия

В Санкт-Петербурге полиция задержала десятки участников ночного велозаезда

Десятки велосипедистов попали в полицию после тусовки на Васильевском острове
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция в Санкт-Петербурге задержала несколько десятков участников ночного велозаезда. Об этом сообщает Baza.

По словам местных жителей, велосипедисты собрались поздно вечером около одного из домов на улице Кораблестроителей. Они начали издавать громкие звуки, и кто-то из жильцов соседнего дома вызвал полицию. Между полицейскими и велосипедистами произошел конфликт, после которого начались задержания.

Силовики перекрыли проезд по Новосмоленской набережной, а также по улице Кораблестроителей. Многие велосипедисты начали прятаться от правоохранителей во дворах. На тех из них, кого задержали, были составлены административные протоколы по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее врача скорой помощи из Санкт-Петербурга избили в санитарной машине. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хулиганство».

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