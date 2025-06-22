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04:32, 22 июня 2025Мир

В США назвали ошибкой решение Трампа ударить по Ирану

Аналитик Риттер назвал ошибкой решение Трампа ударить по ядерным объектам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о бомбардировке ядерных объектов Ирана стало огромной ошибкой. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер во время подкаста в соцсети X.

«Самое глупое решение со времен президента [США Джорджа] Буша. Мы пока что не знаем даже, нанесли ли они ущерб. Израиль бомбил эти места в течение недели, многое уже было повреждено или уничтожено до этого», — отметил аналитик.

По его словам, США в очередной раз показали себя ненадежным партнером в попытке мирного урегулирования. «Как, например, Россия теперь может нам верить», — задался вопросом Риттер.

Эксперт также подчеркнул, что ответ Ирана на подобные провокации может быть непредсказуемым.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

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