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05:52, 22 июня 2025Мир

В США обеспокоились увеличением рисков создания Ираном ядерного оружия после ударов

ACA: Удар США увеличивает риск создания Ираном ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Неправительственная американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA) выразила обеспокоенность тем, что решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану увеличит риск создания Тегераном ядерного оружия. Заявление цитирует ТАСС.

Авторы считают атаку безответственным отходом от ставки Вашингтона на дипломатию. Они заявили, что перспективам дальнейшего диалога с Исламской республикой нанесен катастрофический ущерб.

«Более того, решение Трампа нанести удары по еще одной суверенной стране без санкции <...> со стороны Конгресса, как того требует конституция, представляет собой вопиющее нарушение верховенства закона внутри страны», — заявили в ассоциации.

Там призвали американскую администрацию разработать план деэскалации и взаимодействия с Тегераном. Эксперты предупредили, что дальнейшее усиление иранского кризиса подтолкнет другие страны к созданию ядерного оружия и подорвет глобальную систему нераспространения.

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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