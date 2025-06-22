В США резко высказались о Трампе из-за ударов по Ирану

Риттер: Трамп ударил по Ирану, чтобы сохранить свое лицо

Президент США Дональд Трамп принял решение нанести удары по Ирану, чтобы разыграть спектакль и «сохранить лицо». Об этом в социальной сети Х заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Театральное представление. Громкий язык Трампа загнал его в угол. Иран не будет играть в его игру. Поэтому ему пришлось бомбить Иран, чтобы сохранить лицо», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что США ударили лишь по двум пустым объектам, которые до этого и так подвергались атакам Израиля. «Вот и все. И это человек, которого называют величайшим лидером в мире. Он — позор нации», — резко высказался Риттер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе. «Это предложение все еще в силе», — напомнил он.