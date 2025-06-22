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21:15, 22 июня 2025Россия

ВСУ попытались нанести удар по российскому региону

Минобороны: Над Ростовской областью сбит украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

По его данным, дрон был сбит около 19:10 по московскому времени. Отмечается, что он относился к самолетному типу.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар FPV-дроном по скорой помощи в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

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