ВСУ попытались нанести удар по российскому региону

Минобороны: Над Ростовской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

По его данным, дрон был сбит около 19:10 по московскому времени. Отмечается, что он относился к самолетному типу.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар FPV-дроном по скорой помощи в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы.