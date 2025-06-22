Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 22 июня 2025Россия

ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

Гладков рассказал об ударе ВСУ по скорой помощи в Белгородской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали скорую помощь в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанёс целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи», — рассказал политик.

Как сообщается, в результате удара врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие пройдут лечение в Белгородской областной клинической больнице. Также Гладков рассказал об ударе беспилотника по автобусу в том же районе.

Ранее Вооруженные силы России ударили по месту сбора частей ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. Украинские войска готовились к усилению в направлении Казачьей Лопани для попыток прорыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должен был согласиться на предательство». Рассекречено имя разведчика, работавшего в 43 странах. Что он рассказал о службе?

    ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

    Назван наиболее вероятный сценарий развития конфликта между Израилем и Ираном

    Минздрав Ирана сообщил о пострадавших в результате ударов США

    Украинский футболист вспомнил о травле во время пребывания в Москве

    Власти Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России

    Госдеп высказался о визите главы МИД Ирана в Россию

    Анонсировано экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ирану

    Госдеп США высказался о возможности новых ударов по Ирану

    Потерянный гигантом две тысячи лет назад ботинок нашли в болоте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости