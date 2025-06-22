ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

Гладков рассказал об ударе ВСУ по скорой помощи в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали скорую помощь в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанёс целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи», — рассказал политик.

Как сообщается, в результате удара врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие пройдут лечение в Белгородской областной клинической больнице. Также Гладков рассказал об ударе беспилотника по автобусу в том же районе.

Ранее Вооруженные силы России ударили по месту сбора частей ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. Украинские войска готовились к усилению в направлении Казачьей Лопани для попыток прорыва.