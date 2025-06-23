44-летняя танцовщица из клипа Call On Me показала фигуру в откровенном наряде

44-летняя танцовщица Динн Берри показала фигуру в кроп-топе и велосипедках

Австралийская танцовщица Динн Берри показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда музыкального клипа на композицию шведского диджея Эрика Придза Call On Me («Позови меня») поделилась снимком из спортзала. Так, она предстала на размещенном кадре в сером кроп-топе и черных велосипедках, которые подчеркивали форму ягодиц. Можно заметить, что знаменитость позировала перед камерой без макияжа и с собранными в высокий хвост волосами.

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Луна Блейз в откровенном виде посетила мировую премьеру фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», в котором она сыграла одну из главных ролей. Знаменитость выбрала для выхода в свет облегающее платье с вырезами на груди и животе.