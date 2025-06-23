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11:54, 23 июня 2025Путешествия

Чиновницу из Абхазии призвали наказать за слова о нищих российских туристах

Депутат Волоцков призвал уволить чиновницу из Абхазии за слова о нищих россиянах
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Сотрудницу Министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая следует уволить за слова о том, что республике не нужные нищие российские туристы. Так наказать чиновницу призвал депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков в беседе с 360.ru.

«Я бы на месте руководителя республики уже ее уволил бы. <…> Такими высказываниями они себе же отрубают руку», — выразил мнение парламентарий.

Он добавил, что значительная часть экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет россиян. Они любят эту страну и считают ее дружественной, поэтому «обижать» отдыхающих из России не стоит.

22 июня Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.

Вот это да!
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