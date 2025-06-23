Строить и ремонтировать дороги в России стало дороже

Минтранс: В России подорожали строительство и ремонт автотрасс

По итогам 2024 года строить и ремонтировать автотрассы в России стало дороже — в стране выросла стоимость почти всех видов дорожных работ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Минтранса.

Ведомство изучило сметы более 10 тысяч дорожных объектов, за исключением крупных мостов и развязок, и пришло к выводу, что подорожала основная часть всех работ. Так, цены на реконструкцию километровой полосы трассы 4-й категории выросли на 73 процента, а на капитальный ремонт дороги 2-й категории — на 36,7 процента.

При этом строительство дороги 4-й категории подешевело за год на 24 процента, а реконструкция дороги 3-й категории — на 43 процента.

Самым дорогим видом работ по-прежнему считают строительство дороги 1-й категории — оно стоит 140,6 миллиона рублей за километр одной полосы. Дешевле же всего содержать автотрассу местного значения — она обойдется в 280 тысяч рублей за километр одной полосы.

Эксперты пояснили, что рост цен в том числе связан с увеличением стоимости битума, щебня, цемента и других строительных материалов.

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