Две женщины из Запорожской области шпионили за российскими военными

ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ

Сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Запорожской области, которые шпионили для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, женщины собирали данные о местонахождении российских военных и их техники, а затем передавали их на Украину. Их подозревают в государственной измене.

Ранее в Екатеринбурге к 18 годам колонии приговорили 48-летнюю жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, пытавшуюся примкнуть к действующей в рядах Вооруженных сил Украины организации легион «Свобода России» (признана в России террористической и запрещена). Ее судили по делу о госизмене и покушении на участие в деятельности террористической организации.