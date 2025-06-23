Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понял, что Россию на Украине победить невозможно. Такое мнение выразил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News.
«На Украине игра окончена. (...) Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет», — заявил он.
МакГоверн также отметил, что у Москвы сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации Штатам предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, предрек эксперт.
Ранее сообщалось, что военный конфликт США и Ирана может создать проблемную ситуацию для Украины, связанную, в частности, с военным противостоянием с Россией. Так, если противостояние Штатов и Ирана будет долгосрочным, это лишит Киев перспектив военной помощи со стороны Вашингтона.