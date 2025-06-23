Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

Экс-сотрудник ЦРУ МакГоверн: Трамп понял, что победить РФ на Украине невозможно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понял, что Россию на Украине победить невозможно. Такое мнение выразил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News.

«На Украине игра окончена. (...) Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет», — заявил он.

МакГоверн также отметил, что у Москвы сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации Штатам предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, предрек эксперт.

Ранее сообщалось, что военный конфликт США и Ирана может создать проблемную ситуацию для Украины, связанную, в частности, с военным противостоянием с Россией. Так, если противостояние Штатов и Ирана будет долгосрочным, это лишит Киев перспектив военной помощи со стороны Вашингтона.