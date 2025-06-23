Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:04, 23 июня 2025Мир

Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

Экс-сотрудник ЦРУ МакГоверн: Трамп понял, что победить РФ на Украине невозможно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понял, что Россию на Украине победить невозможно. Такое мнение выразил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News.

«На Украине игра окончена. (...) Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет», — заявил он.

МакГоверн также отметил, что у Москвы сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации Штатам предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, предрек эксперт.

Ранее сообщалось, что военный конфликт США и Ирана может создать проблемную ситуацию для Украины, связанную, в частности, с военным противостоянием с Россией. Так, если противостояние Штатов и Ирана будет долгосрочным, это лишит Киев перспектив военной помощи со стороны Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы

    Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

    Названы полезные растительные продукты для женского здоровья

    Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

    В России заявили об установлении трансгендерного режима в США

    Россиянин описал напиток в Мексике фразой «глаза расширились, потом сузились»

    Стало известно об угрозах Ирана активировать «спящие ячейки» в США

    Британский аналитик заметил изменения в поведении Зеленского

    В России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

    Питон проглотил антилопу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости