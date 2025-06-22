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16:56, 22 июня 2025Бывший СССР

Украине предрекли проблемы из-за атаки США на Иран

«Страна.ua»: Удары США по Ирану могут привести к проблемам для Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: U.S. Department of Defense / Handout / Reuters TV

Военный конфликт США и Ирана может создать проблемную ситуацию для Украины, связанных, в частности, с военным противостоянием с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По мнению издания, если противостояние США и Ирана будет долгосрочным, то это лишит Украину перспектив военной помощи со стороны Вашингтона, а также приведет к росту цен на нефть, что укрепит позицию России.

Кроме того, говорится в материале, этот конфликт может привести к расколу на Западе и его вступлению в эру глобальных потрясений. «Во время которых ему будет явно не до Украины», — предрекла «Страна.ua».

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН экстренно соберется из-за атаки США на Иран. Уточняется, что заседание состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (20:00 по Москве). Запрос на экстренную встречу отправил Тегеран.

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