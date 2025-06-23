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16:46, 23 июня 2025Экономика

Европейская страна пообещала не пропускать украинскую продукцию

Сияйрто: Венгрия не даст украинской сельхозпродукции попасть в Евросоюз
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт не допустит чтобы украинская сельхозпродукция попала на европейские рынки. Это пообещал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало «Прайм».

Он обратил внимание, что Киев надеется как можно быстрее получить доступ к рынкам Европейского союза. Однако это крайне невыгодно венгерским фермерам, которым при таком раскладе пришлось бы конкурировать с дешевыми и некачественными сельхозтоварами с Украины и в итоге разориться.

В начале апреля еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что Европейская комиссия решила не продлевать торговые льготы, за счет которых Украина могла поставлять свою сельскохозяйственную продукцию на выгодных условиях.

Данное решение всерьез встревожило украинские власти. Так, глава комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха заявил, что действия ЕК могут подорвать способность Киева вести боевые действия. По его словам, возникнет идиотская ситуация, когда Киев будет просить у Брюсселя денег, вместо того, чтобы зарабатывать на торговле.

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