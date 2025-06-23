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07:43, 23 июня 2025Россия

Глава Севастополя ответил на позицию Зеленского по Крыму

Глава Севастополя Развожаев: Зеленский стал заложником своих же ошибок
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Севастополя Михаил Развожаев, комментируя отказ Владимира Зеленского признать Крым и Севастополь российскими, заявил, что он стал заложником своих ошибок. Слова политика приводит РИА Новости.

«Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым – это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать», — сказал Развожаев.

Он добавил, что других заявлений по этому вопросу от Украины ждать не стоит. С нынешним руководством Украины можно договориться о мире — для этого руководством сформулированы все условия, подчеркнул глава Севастополя.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что Зеленский своей позицию по полуострову загнал себя в тупик. Руководство Украины, как отмечал он, ничего не связывает с этой страной.

ЖЗЛ
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