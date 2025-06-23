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04:24, 23 июня 2025Мир

Госдеп на фоне ударов по Ирану посоветовал американцам быть осторожными за рубежом

Госдеп: Существует вероятность демонстраций против граждан США за рубежом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Гсдепартамент США выпустил «всемирное предупреждение» для американских граждан, находящихся за рубежом. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что в результате конфликта Израиля и Ирана произошли сбои в поездках и закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке. «Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», — предупредили в Госдепе. Гражданам США рекомендовали проявлять повышенную осторожность.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Президент США Дональд Трамп уточнил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо — «основной объект» операции. По его словам, участвовавшие в атаках на ядерные объекты Ирана бомбардировщики B-2 ВВС США уже вернулись на базу в Миссури.

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