Иран нанес массированный удар по Израилю с помощью ракет и дронов-камикадзе

ВС Ирана нанесли удары по всей территории Израиля с помощью ракет и дронов

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли массированный удар по Израилю с использованием ракет и дронов-камикадзе, атаковав территорию страны с севера на юг. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает агентство Mehr.

«Оккупированные территории (имеется ввиду Израиль — прим. «Ленты.ру») подверглись ракетным обстрелам с севера на юг», — сказано в сообщении.

Среди целей ударов названы Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города. По словам представителей КСИР, в ходе операции была использована новая тактика, позволившая охватить большее число объектов.

В ночь на воскресенье, 22 июня, американские ВВС ударили по трем ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. При этом в Иране считают, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо остались невредимыми после удара.