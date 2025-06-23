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12:04, 23 июня 2025Мир

Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль

Таджик: Иран нанес комбинированную атаку на Израиль с использованием БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Об этом заявил официальный представитель иранской операции «Правдивое обещание 3» против Израиля Иман Таджик, сообщает РИА Новости.

«Началась 21-й волна комбинированной атаки "Правдивое обещание 3" Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи. Иран также заявил, что ожидает большей роли России в конфликте с Израилем, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве.

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