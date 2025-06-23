Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

Reuters: Аракчи передаст Путину письмо от верховного лидера Ирана Хаменеи

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве.

22 июня Аракчи прибыл в Москву для встречи с Путиным и высокопоставленными официальными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.