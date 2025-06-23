Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 23 июня 2025Мир

Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

Reuters: Аракчи передаст Путину письмо от верховного лидера Ирана Хаменеи
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sobhan Farajvan / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве.

22 июня Аракчи прибыл в Москву для встречи с Путиным и высокопоставленными официальными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

    Израиль атаковал иранский ядерный объект в Фордо

    В Кремле ответили на вопрос о помощи Ирану

    В Курской области рыбак пострадал при детонации боеприпаса

    Рудковская прокомментировала видео с облизывающим палец Бузовой Киркоровым

    В Кремле озвучили приоритет для России в СВО

    Пилот ВСУ снял на видео безуспешную попытку сбить «Герань-2»

    В Кремле отреагировали на удары США по Ирану

    Две женщины из Запорожской области шпионили за российскими военными

    Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости