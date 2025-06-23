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03:23, 23 июня 2025Мир

Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет из Ирана. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут их перехват, уточняется в публикации.

Кроме того, отмечается, что сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах государства.

Ранее стало известно, что в небе над центральной частью Тегерана произошли мощные взрывы. По данным ТАСС, в городе работают системы ПВО. Иранские СМИ информируют об отражении атаки израильских дронов на столицу.

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