Казахстан опроверг пролет дронов в сторону России над своей территорией

Глава МИД Смадияров: Над Казахстаном не пролетали дроны в сторону РФ

Информация о пролете над Казахстаном дронов в сторону России не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передают Новые Туркестанские ведомости.

По его словам, компетентные органы республики заняты изучением обстоятельств всех недавних происшествий с беспилотниками. Он добавил, что следует дождаться результатов расследования. Смадияров также сообщил, что государственные службы изучат ситуацию с фрагментами беспилотников, найденных на территории Казахстана.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва осуждает использование Украиной воздушного пространства Казахстана для пролета дронов, нацеленных на объекты на территории России. Она сообщила, что 19 и 20 июня зафиксированы факты пролета нескольких десятков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Западно-Казахстанской области.