Макрон осудил удары США по ядерным объектам Ирана

DW: Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана, сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«У этих ударов нет никаких законных оснований», — сказал он. По словам политика, нейтрализацию ядерных структур в Иране можно считать легитимной целью, но «этого можно добиться только дипломатическими и техническими средствами».

Макрон считает, что атака Соединенных Штатов находится «вне сферы международного права». Он также высказался против любых намерений сменить режим в Иране военным путем.

22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. «Мы завершили нашу атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил тогда американский президент Дональд Трамп.

23 июня Иран атаковал военные базы США в ответ на недавние удары американцев. Тегеран после удара по одной из американских баз в Катаре указал, что нельзя оставить без ответа ни один акт агрессии США.