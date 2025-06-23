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21:43, 23 июня 2025Мир

Макрон осудил удары США по ядерным объектам Ирана

DW: Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана, сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«У этих ударов нет никаких законных оснований», — сказал он. По словам политика, нейтрализацию ядерных структур в Иране можно считать легитимной целью, но «этого можно добиться только дипломатическими и техническими средствами».

Макрон считает, что атака Соединенных Штатов находится «вне сферы международного права». Он также высказался против любых намерений сменить режим в Иране военным путем.

22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. «Мы завершили нашу атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил тогда американский президент Дональд Трамп.

23 июня Иран атаковал военные базы США в ответ на недавние удары американцев. Тегеран после удара по одной из американских баз в Катаре указал, что нельзя оставить без ответа ни один акт агрессии США.

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