Медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину

В США забравшийся в дом медведь напал на спящего мужчину

В американском штате Юта черный медведь напал на мужчину, спящего на раскладушке. Об этом сообщает ABC4.

Мужчина успел проснуться и заметить, что в дом забрался медведь. Он решил не двигаться в надежде, что зверь не обратит на него внимания и уйдет. Это не помогло: медведь подошел к нему и укусил за руку.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали ему первую помощь. На место происшествия выехали специалисты Департамента природных ресурсов штата Юта. При помощи собак-ищеек они в тот же день выследили и ликвидировали медведя, который совершил нападение.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке фатальные исходы в результате нападений черных медведей регистрируются не чаще раза в год.

В августе сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину, которая вышла на пробежку по лесу. Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Барибал не стал трогать женщину и отступил.