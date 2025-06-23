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14:57, 23 июня 2025Россия

Медведев заявил о пропаже на Украине трети полученного от США оружия

Медведев: Украина не подтвердит наличие трети полученного от Запада оружия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Руководство Украины не может подтвердить наличие около трети поставленных США вооружений и военной техники. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30 процентов поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки», — написал Медведев.

По его словам, понимание этой ситуации уже начинает приходить самим поставщикам, которые до этого были сторонниками помощи Украине. США могут узнать еще много интересного о поставленном Украине оружии, если продолжат аудит, уверен зампред Совбеза.

Ранее украинский военный Евгений Дубовик заявил, что оружие одной из стран НАТО, с которым проходили обучение украинские военные в Норвегии, пропало после отправки на Украину. О пропаже поставляемого Украине оружия сообщали и в США.

ЖЗЛ
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