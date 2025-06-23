Мать российского военного пыталась освободить сына из плена и наткнулась на мошенников

Мошенники забрали у женщины ₽500 тысяч под предлогом освобождения сына из плена

Мать российского военного, который пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО), отдала мошенникам полмиллиона рублей, чтобы вызволить сына из украинского плена. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, муж и сын женщины служат в зоне СВО. В ноябре 2024 года она получила извещение о том, что ее ребенок пропал без вести. После сдачи образцов ДНК ей посоветовали обратиться в Красный Крест, который помогает в поиске без вести пропавших.

Мать бойца сама решила найти контакты сотрудников и обнаружила некоего Александра, который попросил ее заполнить розыскную карту. Спустя две недели мужчина прислал документы на молодого человека, очень похожего на сына женщины — он заявил, что тот находится в украинском плену и для его вызволения нужно перевести ему 1,5 миллиона рублей.

Сначала женщина перевела 500 тысяч рублей, а перед вторым траншем рассказала обо всем родственникам. Те поняли, что она стала жертвой аферистов, и посоветовали обратиться в полицию.

Сотрудники возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о новой уловке аферистов. По данным МВД, теперь злоумышленники звонят на домашние номера телефонов, представляясь сотрудниками «Ростелекома».