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04:46, 23 июня 2025Бывший СССР

На сумское направление перебросили недоукомплектованную бригаду ВСУ

ТАСС: ВСУ перебросили на сумское направление недоукомплектованную бригаду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке остановить наступление российских войск в спешке перебросило на сумское направление недоукомплектованную бригаду. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о 48-й артиллерийской бригаде.

«Данное подразделение было сформировано в прошлом году и на данный момент укомплектовано на 30 процентов вооружением и на 70 процентов численным составом», — отметил он.

Ранее военблогер Юрий Подоляка оценил последствия контратаки ВСУ под Сумами, заявив, что контратака оборачивается поражением украинской армии в Донбассе. Кроме того, по его словам, российские войска улучшают свое стратегическое положение в зоне проведения специальной военной операции, перемалывая противника.

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