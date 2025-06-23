ТАСС: ВСУ перебросили на сумское направление недоукомплектованную бригаду

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке остановить наступление российских войск в спешке перебросило на сумское направление недоукомплектованную бригаду. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о 48-й артиллерийской бригаде.

«Данное подразделение было сформировано в прошлом году и на данный момент укомплектовано на 30 процентов вооружением и на 70 процентов численным составом», — отметил он.

Ранее военблогер Юрий Подоляка оценил последствия контратаки ВСУ под Сумами, заявив, что контратака оборачивается поражением украинской армии в Донбассе. Кроме того, по его словам, российские войска улучшают свое стратегическое положение в зоне проведения специальной военной операции, перемалывая противника.