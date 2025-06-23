Нападавшую на фуры банду иностранцев задержали в российском регионе и отправили в колонию

В Курганской области суд приговорил банду из Узбекистана, нападавшую на фуры

В Курганской области Шадринский районный суд приговорил банду из Узбекистана, нападавшую на фуры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Трех граждан Узбекистана признали виновными по статьям 158 УК РФ («Кража») и 30 УК РФ («Покушение на кражу»), а одного осудили по статье 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Их приговорили к различным срокам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они признали свою вину и добровольно возместили потерпевшим ущерб.

По версии следствия, иностранцы создали организованную преступную группу (ОПГ), чтобы тайно совершать кражи из прицепов грузовых автомобилей, перевозящих товары по России. Трое участников ОПГ проникали в полуприцепы, похищали имущество и вывозили это имущество с места преступления. Организатор банды координировал их действия.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор подросткам, нападавшим на прохожих ради записи треш-видео для соцсетей.

