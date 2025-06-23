Опытный путешественник раскрыл плюсы поездок по миру в одиночку

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл плюсы поездок по миру в одиночку. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что люди, которые путешествуют с другом или второй половинкой, находятся в «пузыре», и их общение проходит только между собой.

«Если вы хотели развиваться и, например, учить английский язык или же язык той страны, где вы путешествуете, то забудьте. Все проблемы вы будете решать между собой, вместо того, чтобы взаимодействовать с местными или другими путешественниками», — пояснил Кутовой.

В одиночной же поездке человек контактирует с миром «на полную катушку», добавил блогер. «А по пути вам точно попадутся люди, которые станут вашими друзьями», — заверил он.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что готовиться к настоящему путешествию не нужно. В отличие от туриста, который заранее все бронирует, путешественник ступает в неизвестность. «Главная его задача — познавать, развиваться, адаптироваться к разным условиям на ходу, а не планировать и расслабляться у бассейна», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал самые комфортные, с его точки зрения, страны для жизни. На первое место в списке он поставил Эквадор.

