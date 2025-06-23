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07:32, 23 июня 2025Путешествия

Опытный путешественник раскрыл плюсы поездок по миру в одиночку

Алина Черненко

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл плюсы поездок по миру в одиночку. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что люди, которые путешествуют с другом или второй половинкой, находятся в «пузыре», и их общение проходит только между собой.

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«Если вы хотели развиваться и, например, учить английский язык или же язык той страны, где вы путешествуете, то забудьте. Все проблемы вы будете решать между собой, вместо того, чтобы взаимодействовать с местными или другими путешественниками», — пояснил Кутовой.

В одиночной же поездке человек контактирует с миром «на полную катушку», добавил блогер. «А по пути вам точно попадутся люди, которые станут вашими друзьями», — заверил он.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что готовиться к настоящему путешествию не нужно. В отличие от туриста, который заранее все бронирует, путешественник ступает в неизвестность. «Главная его задача — познавать, развиваться, адаптироваться к разным условиям на ходу, а не планировать и расслабляться у бассейна», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал самые комфортные, с его точки зрения, страны для жизни. На первое место в списке он поставил Эквадор.

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