Ортопед призвал россиян избегать один тип обуви

Ортопед Дедов: При выборе кроссовок нужно избегать плоской и тонкой подошвы

Врач-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов порекомендовал при выборе кроссовок выбирать модели с толстой анатомической подошвой, у которых пятка находится чуть выше стопы. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал избегать обувь на тонкой подошве.

«Я как ортопед нормально к кроссовкам отношусь, если честно. Только кроссовки разные сейчас. Такие кроссовки, как кеды, у которых прямая и достаточно тонкая подошва, вот они не очень хорошие в плане нагрузки», — сказал Дедов.

Врач порекомендовал отдавать предпочтение кроссовкам не на плоской подошве, у которых пятка находится чуть выше стопы. Также он пояснил, что при тонкой подошве на стопу приходится повышенная нагрузка. Самая правильная для стопы обувь — мужские туфли с каблуком 1,5 сантиметра, отметил ортопед.

«Если кроссовки с анатомической подошвой, не просто плоские, то пожалуйста, можно использовать», — уточнил специалист.

Дедов посоветовал избегать обуви на тонкой подошве, такой как мокасины и кеды. Тонкая подошва, по его мнению, приводит к появлению боли, пяточных шпор у людей после 40 лет и повышенной усталости.

Ранее травматолог-ортопед назвал россиянам лучшую для здоровья летнюю обувь. Врач медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков объяснил, что обувь должна позволять работать мышцам стопы, но при этом не провоцировать их перегрузку. По словам доктора, с точки зрения ортопедии правильной считается обувь, которая обеспечивает поддержку продольного и поперечного сводов стопы и фиксацию пятки, имеет амортизацию и выполнена из воздухопроницаемых и натуральных материалов.