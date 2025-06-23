Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 23 июня 2025Экономика

«Укроборонпром» начал сотрудничество с Airbus

«Укроборонпром» начнет отправку специалистов на предприятия Airbus для обучения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David Gray / Reuters

Украинский военный концерн «Укроборонпром» на Международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже подписал меморандум о сотрудничестве с европейским производителем самолетов Airbus. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В рамках контракта украинские специалисты будут работать на предприятиях Airbus для наработки компетенций, позволяющих ремонтировать и производить техническое обслуживание продукции концерна. Для этого на Украине сформируют группу специалистов, которые после изучения технологий и документации получат статус инструкторов.

«Среди мировых высокотехнологичных компаний повышается доверие к нашему ОПК, в частности, к "Укроборонпрому" и его предприятиям», — подчеркнул гендиректор концерна Олег Гуляк.

Ранее сообщалось, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, выпускающая зенитно-ракетные комплексы NASAMS, договорилась с украинскими предприятиями о разработке и поставках недорогих крупносерийных зенитных ракет, подходящих для использования против дронов, и беспилотных надводных кораблей. Также производитель намерен открыть свой офис в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Самую большую и самую маленькую квартиры в Москве сравнили

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В агентстве тренера ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей ему тюрьме в Швейцарии

    У пары краснокнижных бинтуронгов впервые в России появилось потомство

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Частоту запусков европейского конкурента российской «Ангары» нарастят

    Россиянка приняла ванну и осталась без пальцев

    Экономике США предсказали усиление инфляции из-за атаки на Иран

    Путин назвал главную страшилку Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости