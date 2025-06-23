«Укроборонпром» начал сотрудничество с Airbus

«Укроборонпром» начнет отправку специалистов на предприятия Airbus для обучения

Украинский военный концерн «Укроборонпром» на Международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже подписал меморандум о сотрудничестве с европейским производителем самолетов Airbus. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В рамках контракта украинские специалисты будут работать на предприятиях Airbus для наработки компетенций, позволяющих ремонтировать и производить техническое обслуживание продукции концерна. Для этого на Украине сформируют группу специалистов, которые после изучения технологий и документации получат статус инструкторов.

«Среди мировых высокотехнологичных компаний повышается доверие к нашему ОПК, в частности, к "Укроборонпрому" и его предприятиям», — подчеркнул гендиректор концерна Олег Гуляк.

Ранее сообщалось, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, выпускающая зенитно-ракетные комплексы NASAMS, договорилась с украинскими предприятиями о разработке и поставках недорогих крупносерийных зенитных ракет, подходящих для использования против дронов, и беспилотных надводных кораблей. Также производитель намерен открыть свой офис в Киеве.