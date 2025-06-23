Песков рассказал о дате нового раунда переговоров с Украиной

Дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс», — заявил официальный представитель Кремля.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции». Он также отметил, что Киев может оказаться в ситуации сложного выбора.
19 июня президент России Владимир Путин объявил, что новые переговоры России и Украины могут пройти после 22 июня.