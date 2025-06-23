Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 23 июня 2025Бывший СССР

Песков рассказал о дате нового раунда переговоров с Украиной

Песков: Дата нового раунда переговоров с Украиной определится на этой неделе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс», — заявил официальный представитель Кремля.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции». Он также отметил, что Киев может оказаться в ситуации сложного выбора.

19 июня президент России Владимир Путин объявил, что новые переговоры России и Украины могут пройти после 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о помощи Ирану

    В сети появились кадры ударов Израиля по Ирану

    На модернизацию Транссиба и БАМа перестало хватать денег

    Путин дал жесткую оценку ударам по Ирану

    Испанию освободили от требования НАТО по повышению расходов на оборону

    В России отреагировали на удары США по ядерным объектам в Иране

    В России заметно снизился размер одного вида выданных кредитов

    В Кремле ответили на вопрос о влиянии ближневосточного кризиса на украинский

    Военный эксперт рассказал о «сводящих с ума» ракеты ПВО технологиях

    В ЕС отчитались о выполнении инициативы по боеприпасам для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости