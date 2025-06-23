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05:00, 23 июня 2025Из жизни

Питон проглотил антилопу и попал на видео

В Танзании огромный питон проглотил антилопу и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Танзании группа туристов наткнулась на питона, переваривающего особенно крупную добычу. Об этом пишет Need To Know.

Гид Амос Элизанте Кимаро заметил иероглифового питона в парке Серенгети. Он медленно полз по земле, проглотив взрослую импалу (чернопятую антилопу). «Съел слишком много мороженого», — пошутил про огромную змею один из туристов.

Кимаро объяснил, что иероглифовые питоны способны разжимать челюсти так, чтобы спокойно поедать добычу гораздо больше них по размеру. После этого они могут обходиться без еды неделями и даже месяцами.

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25 января 2023

Иероглифовые питоны — крупные неядовитые змеи, обитающие в Африке к югу от Сахары. Длина их тела может превышать шесть метров, а вес — достигать почти 100 килограммов. Они охотятся на млекопитающих и птиц, а их узорчатая кожа обеспечивает отличный камуфляж среди скал и деревьев.

Ранее сообщалось, что в США зафиксирован первый случай, когда рысь растерзала гигантского питона. Она откусила змее голову.

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