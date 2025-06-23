Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:43, 23 июня 2025Мир

Правительство Японии подтвердило отмену визита премьера на саммит НАТО

Правительство Японии официально объявило об отмене визита Исиба на саммит НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Правительство Японии официально объявило об отмене визита премьера Сигэру Исиба на саммит НАТО в Гааге. Об этом заявил глава МИД Японии Такэси Ивая, сообщает РИА Новости.

«Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО, в связи с рядом обстоятельств отменен», — сказал он.

Ивая также отметил, что посетит саммит Североатлантического альянса вместо премьера.

Уточняется, что официально о причинах отмены визита японского премьера не сообщается, однако СМИ полагают, что среди них могут быть атаки США на ядерные объекты Ирана.

Ранее телеканала NHK также заявил, что Исиба пропустит саммит из-за ударов США по Ирану, обостривших обстановку на Ближнем Востоке. По другой версии, японский премьер Исиба принял такое решение из-за возможного отсутствия на мероприятии президента США Дональда Трампа и южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

    Пилот ВСУ снял на видео безуспешную попытку сбить «Герань-2»

    В Кремле отреагировали на удары США по Ирану

    Две женщины из Запорожской области шпионили за российскими военными

    Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

    Туристы занялись оральным сексом перед церковью в Европе и попали на видео

    Минобороны России впервые сообщило о боях с особой бригадой нацполиции Украины

    Германия запросила у Пентагона план вывода войск США из Европы

    В США заявили о возможности Трампа отключить Европу от интернета

    Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости