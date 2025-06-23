Правительство Японии подтвердило отмену визита премьера на саммит НАТО

Правительство Японии официально объявило об отмене визита Исиба на саммит НАТО

Правительство Японии официально объявило об отмене визита премьера Сигэру Исиба на саммит НАТО в Гааге. Об этом заявил глава МИД Японии Такэси Ивая, сообщает РИА Новости.

«Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО, в связи с рядом обстоятельств отменен», — сказал он.

Ивая также отметил, что посетит саммит Североатлантического альянса вместо премьера.

Уточняется, что официально о причинах отмены визита японского премьера не сообщается, однако СМИ полагают, что среди них могут быть атаки США на ядерные объекты Ирана.

Ранее телеканала NHK также заявил, что Исиба пропустит саммит из-за ударов США по Ирану, обостривших обстановку на Ближнем Востоке. По другой версии, японский премьер Исиба принял такое решение из-за возможного отсутствия на мероприятии президента США Дональда Трампа и южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна.