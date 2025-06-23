Премьер одной страны захотел пропустить саммит НАТО

Kyodo: Премьер Японии планирует отменить визит на саммит НАТО в Гааге

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отменить визит на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

«Исиба обдумывает возможность пропустить саммита НАТО», — сообщил агентству правительственный источник.

Также по данным телеканала NHK, японский премьер принял такое решение из-за ударов США по Ирану, обостривших обстановку на Ближнем Востоке. Также сообщается, что Исиба собирается отменить свой визит в Гаагу из-за возможного отсутствия на нем главы Белого дома Дональда Трампа и южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна.

21 июня журнал Politico сообщил, что на предстоящем саммите НАТО не будет заседания по Украине. Отмечается, что на решение о сокращении повестки встречи повлияло то, что Трамп досрочно покинул саммит G7.